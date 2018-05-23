Общество |

В одной из школ Земгале 22 мая на экзамене 12-го класса по латышскому языку произошла утечка тем сочинений, сообщила представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Алиса Берзиня.

Центр получил информацию о том, что в одной из школ темы сочинения были распространены еще до начала соответствующей части экзамена, о чем свидетельствует присланная в учреждение фотография.

По поводу случившегося ГЦСО обратился в Государственную полицию, начата проверка.

Продолжение экзаменационной сессии для учеников 12-х классов началось 22 мая с экзамена по латышскому языку, а 25 мая – по математике.

Затем пройдут экзамены по выбранному предмету. Централизованный экзамен по всемирной истории и истории Латвии состоится 28 мая, по биологии – 30 мая, по физике – 4 июня, по химии – 6 июня.

Как сообщалось, в прошлом году Государственная полиция начала уголовный процесс об утечке заданий на экзамене по истории для 9-х классов.

Фото: nra.lv