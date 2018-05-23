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Оппозиционные депутаты столичного самоуправления Юта Стрике (Новая консервативная партия) и Вилнис Кирсис (Единство) потребовали у коалиции, чтобы та расторгла договор о сотрудничестве между Рижской думой и Москвой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

«В Рижской думе у таких, как Стрике и остальных кирсисов началась предвыборная кампания в Сейм. И в ближайшие месяцы мы увидим самые дивные инициативы. Если же говорить о договоре с правительством Москвы – этому договору 17 лет. Он помогает, несмотря на все трудности и сложности, сохранять культурные и гуманитарные связи, причем не только с правительством Москвы, но и с самими москвичами. Договор мы будем беречь и защищать от политических истеричек», - написал Ушаков.

Также мэр перечислил другие города Европы, у которых заключен аналогичный договор со столицей России.

«И да, для справки – это список европейских городов, у которых сейчас есть действующие договоры с Москвой: Брюссель (Бельгия); Вена (Австрия); Будапешт (Венгрия); Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Ингольштадт (Германия); Афины (Греция); Мадрид, Барселона (Испания), Рим, Генуя, Больцано (Италия); Дублин (Ирландия); Никосия (Кипр); Рига, Елгава (Латвия); Вильнюс (Литва); Таллин (Эстония); Лондон (Великобритания); Варшава, Краков (Польша); Любляна (Словения); Хельсинки (Финляндия); Париж, Валансьен, Лимож, Страсбург (Франция); Прага (Чехия); Братислава (Словакия); Лиссабон (Португалия); София (Болгария); Загреб (Хорватия), Стокгольм (Швеция)», - отметил Ушаков.