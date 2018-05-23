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23-летний житель Риги Мансур Хашимов, пропавший 21 мая 2018 года, сегодня, 23 мая найден и находится в безопасности - в кругу семьи. Об этом в организацию Bezvests.lv сообщили родители пропавшего.

"Более подробные комментарии дать не можем по соображениям защиты данных частного лица. Спасибо всем, кто делился информацией и, в силу своих возможностей, помогал искать. Отдельное спасибо тем, кто звонил и сообщал полиции и Bezvests.lv всё, что было известно, а также всем, кто остался неравнодушным", - сказано в сообщении.