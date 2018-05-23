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Доктор филологии, профессор кафедры русского языка Филологического факультета Латвийского Университета Татьяна Васильевна Тополевская серьезно заболела и попала в больницу. Чтобы помочь ей, очень нужна кровь.

"Обращаюсь с просьбой помочь найти желающих сдать донорскую кровь для моей мамы. Ей она очень нужна и много, поскольку из литра крови получается всего 30 мл необходимого препарата. Мама в очень тяжелом состоянии", - рассказала дочь Татьяны Васильевны - Александра.

Сдать кровь можно в больнице "Гайльэзерс", а также в Государственном центре доноров крови (ул. Селпилс, 6) с пометкой: "Для Татьяны Тополевской".

Более подробную информацию можно получить у Александры – тел. 29528215.

Фото из частного архива