Общество |

Франкция объединения VL-TB/LNNK в Рижской думе призывает исполнительного директора города Яниса Радзевича перенести проведение шествия Балтийского прайда из Верманского сада за пределы города, сообщила представитель фракции Евия Вайкина.

Напомним, объединение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и дружественная им организация Mozaīka планируют провести в Риге шествие "Балтийский прайд" 9 июня.

Депутаты нацблока считают, что закрытие парка для тысяч рижан и жителей Латвии, чтобы удовлетворить запрос узкой группы людей, следует расценивать как "непропорциональное ограничение прав большинства граждан".

"Верманский парк был создан, благодаря пожертвованиям мецената Анны Гертрудес в 1816 и 1817 году. Госпожа Вермане тогда подала заявку в комиссию Рижской ратушы, в которой указала, что этот парк задуман в интересах широкой общественности, и никто не должен его приобретать в частное пользование. Мы считаем, что в этом случае закрытие парка для ЛГБТ и организации "Мозаика" их друзей недопустимо", - сказано в сообщении нацблока.

"Балтийский прайд" ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.