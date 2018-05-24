Общество |

Канцелярия президента и Министерство иностранных дел Латвии не единственные госучреждения, в которых регулярные премии и денежные призы "приближенным" лицам без конкретного обоснования стала стабильной практикой траты на это денег налогоплательщиков.

Как выяснил портал Pietiek.com, и в руководимом Раймондом Берганисом Министерстве обороны ежемесячно выплачивают доплаты и премии с одинаковым обоснованием. Сумма доплат приближается к полутора тысячам евро, а число премированных людей каждый раз составляет от 160 до 180 человек.

Как свидетельствуют открытые после долгого засекречивания данные, в начале августа прошлого года в министерстве было урожайное время на премии и доплаты: денежные награды без конкретных обоснований получили примерно 180 работников Минобороны - это фактически все работающие под началом Бергманиса работники. Размер некоторых денежных вознаграждений даже превышал сумму в 1200 евро.

В свою очередь, в конце ноября также без конкретного обоснования 160 министерских работников получили премии, и вновь их размер впечатлял. Так, например, госсекретарь министерства Янис Гарисонс получил премию в размере 1464 евро.

Однако и это ничто, по сравнению с тем, сколько денег помимо зарплаты доплачивают ежемесячно "приближенным" к руководству Минобороны лицам, отмечает портал.

Если не считать доплаты за замещение другого лица, то фактически все остальные доплаты выплачивались с одним и тем же обоснованием - "доплата за личный вклад и качество работы".

Например, полученные советницей Бергманиса Лигой Крапане дополнительно к зарплате денежные бонусы таковы:

31 января – 190,91 евро – доплата за замещение другого лица

31 января – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

28 февраля – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 марта – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 марта – 104,35 евро – доплата за замещение другого лица

30 апреля – 288,89 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 мая – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 июня – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 июня – 114,28 евро – доплата за замещение другого лица

31 июля – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 июля – 257,14 евро – доплата за замещение другого лица

8 августа – 1000 евро – денежный приз

31 августа – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 сентября – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 октября – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

27 ноября – 1100 евро – премия

30 ноября – 285,71 евро - доплата за личный вклад и качество работы

Напомним, на днях журналист и публицист Pietiek Лато Лапса в своем Twitter рассказал, что обратился в Министерство обороны с просьбой получить доступ к списку премированных чиновников ведомства. Его просьба была удовлетворена, но изучить список он смог только в присутствии трех сотрудников Минобороны, которые наблюдали за всеми действиями Лапсы. После этого у Лапсы сложилось впечатление, что "мы живем в богатом государстве".

фото flickr.com