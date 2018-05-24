"За личный вклад и качество работы": список премий в Минобороны (40)

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Общество | 24 мая 2018 года, 07:33

Канцелярия президента и Министерство иностранных дел Латвии не единственные госучреждения, в которых регулярные премии и денежные призы "приближенным" лицам без конкретного обоснования стала стабильной практикой траты на это денег налогоплательщиков.

Как выяснил портал Pietiek.com, и в руководимом Раймондом Берганисом Министерстве обороны ежемесячно выплачивают доплаты и премии с одинаковым обоснованием. Сумма доплат приближается к полутора тысячам евро, а число премированных людей каждый раз составляет от 160 до 180 человек.

Как свидетельствуют открытые после долгого засекречивания данные, в начале августа прошлого года в министерстве было урожайное время на премии и доплаты: денежные награды без конкретных обоснований получили примерно 180 работников Минобороны - это фактически все работающие под началом Бергманиса работники. Размер некоторых денежных вознаграждений даже превышал сумму в 1200 евро.

В свою очередь, в конце ноября также без конкретного обоснования 160 министерских работников получили премии, и вновь их размер впечатлял. Так, например, госсекретарь министерства Янис Гарисонс получил премию в размере 1464 евро.

Однако и это ничто, по сравнению с тем, сколько денег помимо зарплаты доплачивают ежемесячно "приближенным" к руководству Минобороны лицам, отмечает портал.

Если не считать доплаты за замещение другого лица, то фактически все остальные доплаты выплачивались с одним и тем же обоснованием - "доплата за личный вклад и качество работы".

Например, полученные советницей Бергманиса Лигой Крапане дополнительно к зарплате денежные бонусы таковы:

31 января – 190,91 евро – доплата за замещение другого лица

31 января – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

28 февраля – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 марта – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 марта – 104,35 евро – доплата за замещение другого лица

30 апреля – 288,89 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 мая – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 июня – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 июня – 114,28 евро – доплата за замещение другого лица

31 июля – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 июля – 257,14 евро – доплата за замещение другого лица

8 августа – 1000 евро – денежный приз

31 августа – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

30 сентября – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

31 октября – 400 евро – доплата за личный вклад и качество работы

27 ноября – 1100 евро – премия

30 ноября – 285,71 евро - доплата за личный вклад и качество работы

Напомним, на днях журналист и публицист Pietiek Лато Лапса в своем Twitter рассказал, что обратился в Министерство обороны с просьбой получить доступ к списку премированных чиновников ведомства. Его просьба была удовлетворена, но изучить список он смог только в присутствии трех сотрудников Минобороны, которые наблюдали за всеми действиями Лапсы. После этого у Лапсы сложилось впечатление, что "мы живем в богатом государстве".

фото flickr.com

Комментарии 40
Alex1 час назад
По сути мы наблюдаем официально-узаконенное разбазаривание бюджета.Ну нечто похожее есть и в России .Судраба "боролась",теперь Круминя "борется".Вам ничего это не напоминает ?А мне напоминает великого Райкина...Грузите апельсины бочками !ШЮтка...Видимость работы ,это тоже "работа".Все в нашей стране делают вид "работы".Это так удобно и классно.И мани приличные платтят...Вот только одного не понимаю,как так можно предавать свою страну,землю,Родину...
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Nav sliktu nāciju, ir slikti cilvēki1 час назад
Люди добрые, зачем ви этомо нацистскому долбоебу отвечаете????? Неужели вы непонимаете, что он проплаченный тролль, с целью сеять ненависть, вызывая вас на ответ. Каждый ваш ответ на его блевотину - это как вода на его мельницу.
Будте умнее его - неотвечайте ему, нетрогайте гавно, потому что гавно само по себе не воняет, пока его нетрогать. Игнорируйте его, и он сам засохнет!
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Клондайк1 час назад
Быть чиновником в Латвии это клондайк, ведь никто, кроме одного Лапсы не проверяет и не интересуется ими.Было бы у нас побольше Лапс, мы бы знали на много больше но увы, журналисты тоже хотят премию за лояльность а значит нужно молчать.
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