Общество |

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz), чтобы обратить внимание общества к безопасности на железной дороге, проводит очередную социальную кампанию о пересечении железнодорожных путей и действиях вблизи железной дороги.

Благодаря проводящимся LDz подобным мероприятиям, в течение 10 лет статистика несчастных случаев на железной дороге существенно сократилась. Однако по-прежнему, не соблюдая или игнорируя правила безопасности, ежегодно погибает или получают ранения и увечья несколько десятков человек.

В рамках кампании LDz напоминает, что железную дорогу можно пересекать только в предусмотренных для этого местах, соблюдая принципы безопасности и убедившись, что не приближается электричка или железнодорожный состав.

Стоит отметить, что грузовой поезд весит до 6000 тонн, а пассажирская электричка - около 1000 тонн. Скорость поезда 80 – 120 км/ч, а тормозной путь - от 200 метров до целого одного км, что означает, что чаще всего столкновение человека или автомашины с электричкой заканчиваются трагическими последствиями.

LDz кампанию по безопасности реализует в сотрудничестве с Госполицией и Pasažieru vilciens. В целях наглядной агитации за безопасное пересечение железнодорожных путей выпущены специальные видеоролики под названием "Самый неравный бой в истории".