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Предприятия, выдающие так называемые «быстрые кредиты» не соблюдают собственные правила — компании недостаточно тщательно проверяют тех, кому выдают займы, указывает Центр защиты прав потребителей.

В прошлом году небанковский сектор выдал кредитов на 586 миллионов. Это на 50 миллионов больше, нежели в 2016 году. Центр защиты прав потребителей после проверок нашел возможную причину растущего числа заемов.

«Были случаи, когда компании не соблюдали свои же процедуры, выдавая быстрые кредиты даже тогда, когда они не должны были этого делать. Если не оценивается платежеспособность потребителя в соответствии с законом, то такая коммерческая практика считается нечестной. Самый большой штраф за такое наршуение 100 000 евро или 10 % от оборота», - сказала руководитель центра Байба Витолиня.

Во всех 16 проверенных кредитных компаниях были обнаружены нарушения. Везде выдают кредиты не убедившись, сможет ли клиент его выплатить. По словам Витолини, иногда не проверяют даже документы или учитывают неофициальные доходы. В одном случае кредит был выдан на основании доходов одного лишь поручителя.

Также Центр защиты прав потребителей отмечает, что в Латвии лишь треть клиентов вовремя отдают займ.

«Остальные его продлевают. Кто-то один раз, кто-то два, а 43% клиентов - как минимум три раза. А 13% заемщиков — вовсе не возвращают деньги», - пояснила Витолиня.

В Латвии в 2017 году работало 59 лицензированных небанковских кредиторов.

Источник: rus.lsm.lv