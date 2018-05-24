Мурниеце: латыши уникальны кодом своей души! (63)

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Общество | 24 мая 2018 года, 11:11

Председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) выступая в Академии наук на презентации нового сборника статей «Латвия и латыши» заявила, что Латвия является общей для всех латышей, независимо от того, где они сейчас находятся.

«Латвия невозможна без латышей. Латыши есть по всему миру, и где бы они ни находились, они, по крайней мере, в своих мыслях держат Латвию, которая сейчас является свободным, независимым и демократическим государством. Латвийское государство возникло сто лет назад, потому что у латышей было сильное желание государственности», - заявила председатель Сейма.

Она отметила, что латышская нация уникальна.

«Мы уникальны кодом своей души, в которой храним, то, что существует испокон веку и привносим еще и знак будущего» - сказала Мурниеце.

Она добавила, что латышам необходимо чаще рассказывать о себе.

«Важно понять, что мы должны о себе рассказывать и другим народам», сказала депутат, выражая свое удовлетворение тем, что сборник статей также переведен и на английский язык.

В сборник академических статей «Латвия и латыши» вошли научные материалы об истории Латвии, культуре, языке, науке, демографии, а также истории о латышах и других народах, проживающих когда-то в Латвии.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 63
шустрый2 часа назад
Спорить не буду,уникальная тупость...второй раз похерить страну,это надо уметь.
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Светлана2 часа назад
Уникальная овца!
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Владлен2 часа назад
Офигеть... 100 лет, это целая вечность!!! У латышей было сильное желание государственности что валят во все стороны с уникальны кодом своей души! Вот Красных стрелков почему не вспомнила госпожа Муркина?
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