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Один из посетителей Видземской больницы в шоке от отношения врачей в к пациентам, пишет портал nra.lv.

По словам пациента, он прождал врача в приемной пять часов, однако медик ему так и не помог.

"Ходил к семейному врачу – пожаловался на то, что у меня опух живот прямо около пупка. Семейный врач отправил меня к хирургу. Я приехал к нему и просидел в зале ожидания пять часов, после чего ко мне подошел доктор Б. Ужас, что за отношение! Выслушав мою историю, он ответил: "Да, первый раз слышу о таком. Поезжай домой и поспи, пройдет". Что, серьезно? Получается примерно так: выпей лекарство и надейся, что не умрешь?", - написал пациент на портале sudzibas.lv.

Он также отметил, что врач вел себя неуважительно по отношению к нему.

"И еще врач сначала сам попросил, чтобы я рассказал ему все, как есть, и когда я начал рассказывать, он начал на меня кричать и говорить, чтобы я заткнулся. Неужели в Видземскую больницу можно приезжать только для того, чтобы в буквальном смысле слова умереть?", - недоумевает пациент.

Он указывает, что у людей из-за такого отношения могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

"Пусть это остается на совести доктора Б., из-за фразы которого "едь домой и полежи, пройдет", кто-то будет мучиться от сильной боли и заработает серьезные проблемы со здоровьем. Это первый и последний раз, когда я был в этой больнице. Это уже чересчур. И как врач может так разговаривать с пациентами? Ужас", - пишет пациент.

Портал Mixnews.lv обратился за комментарием в Видземскую больницу.

Фото: pixabay.com