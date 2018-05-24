Поезжай домой и поспи: пациент в шоке от отношения врача (7)

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Общество | 24 мая 2018 года, 12:15

Один из посетителей Видземской больницы в шоке от отношения врачей в к пациентам, пишет портал nra.lv.

По словам пациента, он прождал врача в приемной пять часов, однако медик ему так и не помог.

"Ходил к семейному врачу – пожаловался на то, что у меня опух живот прямо около пупка. Семейный врач отправил меня к хирургу. Я приехал к нему и просидел в зале ожидания пять часов, после чего ко мне подошел доктор Б. Ужас, что за отношение! Выслушав мою историю, он ответил: "Да, первый раз слышу о таком. Поезжай домой и поспи, пройдет". Что, серьезно? Получается примерно так: выпей лекарство и надейся, что не умрешь?", - написал пациент на портале sudzibas.lv.

Он также отметил, что врач вел себя неуважительно по отношению к нему.

"И еще врач сначала сам попросил, чтобы я рассказал ему все, как есть, и когда я начал рассказывать, он начал на меня кричать и говорить, чтобы я заткнулся. Неужели в Видземскую больницу можно приезжать только для того, чтобы в буквальном смысле слова умереть?", - недоумевает пациент.

Он указывает, что у людей из-за такого отношения могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

"Пусть это остается на совести доктора Б., из-за фразы которого "едь домой и полежи, пройдет", кто-то будет мучиться от сильной боли и заработает серьезные проблемы со здоровьем. Это первый и последний раз, когда я был в этой больнице. Это уже чересчур. И как врач может так разговаривать с пациентами? Ужас", - пишет пациент.

Портал Mixnews.lv обратился за комментарием в Видземскую больницу.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
пенсионер34 минуты назад
очень боюсь врачей, почему они не выслушивают нас, делают при любой процедуре больно, выписывают лекарства неизвестно от чего, потом проверяешь в интернете от чего лекарство а там и близко нет от твоей хвори, и видимо дальше будет ещё хуже
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Забудте о медецине.Её больше нет.41 минуту назад
Они же за ПРИЁМ получают.Что там дальше будет, никого не волнует.

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из Резекне26 минут назад
Ничего необычного, это почти норма грубо разговаривать с пациентами. Попала в больницу. Отсидела в приемном около четырех часов, на руках было направление в больницу от семейного врача с отметкой срочно. В палату попала в среду в 7 вечера там сразу поставили капельницы. Утром в четверг к 12 часам появился доктор.В этот день я никакого лечения не получила. В пятницу снова появился врач. На мой вопрос: почему в четверг мне не назначено лечение? Доктор ответил :НЕ ЗНАЮ. Как это отношение к пациенту можно оценить? На моё замечание даме по уборке, что в палате человек всю ночь писала на пол и надо убрать срочно всё. Она мне ответила: что ты тут возникаешь ? Мочу она убирала так: брала новые памперсы и вытирала им пол. ЭТо наверное прогрессивный метод уборки пола, который используют в РЕзекненской больнице?
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