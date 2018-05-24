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Латвийцы дали оценку работе правительства. Из 10 предложенных пунктов, где 1 – это «я очень неудовлетворен», а 10 - «я очень удовлетворен», средняя оценка кабинета министров составила только 4,1 пункта, пишет Skaties.lv.

Жители Латвии в возрасте от 18 до 60 лет сравнительно высоко оценили работу министра обороны Раймонда Бергманиса (4,9 пункта), министра культуры Даце Мелбарде (4,8) и министра внутренних дел Рихарда Козловскиса (4,6 пункта).

Главу министерства иностранных дел Эдгара Ринкевича оценили чуть выше среднего (4,2 пункта).

Премьер-министру Марису Кучинскису, министру среды и регионального развития Каспару Герхардсу и министру финансов Дане Рейзнеце-Озоле поставили 4,1 пункта.

Глава отрасли сообщения Улдис Аугулис оценен латвийцами на 4 пункта, министру земледелия Янису Дуклавсу отдали 3,9 пункта, а министру юстиции Дзинтарсу Расначсу – 3,8 пункта.

Ниже среднего показателя получили министр экономики Арвилс Ашераденс (3,7 пункта), министр благосостояния Янис Рейрс (3, 7 пункта) и министр здравоохранения Анда Чакша (3,6 пункта).

Самую низкую оценку из всех министров поставили Карлису Шадурскису (3,2 пункта), который возглавляет министерство образования и науки.

Фото: Канцелярия Сейма