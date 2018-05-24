Министр: безработицу победили, теперь поможем работодателям (12)

фото

Общество | 24 мая 2018 года, 13:46

Главная проблема Латвии в сфере занятости - уже не безработица, а нехватка квалифицированной рабочей силы, заявил министр благосостояния Янис Рейрс.

По его словам, сравнительно недавно, когда он только начинал работать министром, приоритетом было обеспечение людей рабочими местами, а теперь ситуация изменилась на противоположную, то есть помогать нужно работодателям, которым нужны работники. Безработица сокращается, а количество свободных рабочих мест стремительно растет.

По словам Рейрса, перемены происходят постоянно - развиваются технологии, требуются новые знания и навыки, часть профессий исчезает, появляются новые. Также проблемой является старение рабочей силы.

В условиях, когда предприятиям нужны знающие и профессиональные работники, Латвия должна позаботиться и о том, чтобы система образования готовила соответствующие кадры, а работникам старшего поколения была обеспечена переквалификация.

Комментарии 12
Sergej Groznij2 часа назад
Отправили половину населения за пределы LV , это действительно победа над безработицей. Молодцы, горжусь.
1
Ответить
Ага2 часа назад
А без зарплатицу когда победите?)))
4
Ответить
Парамарибо - город утренней зари2 часа назад
Безработицу победили вместе с безработными, осталось "помочь" работодателям, сначала сделав их безработными, а потом снова поборовшись с безработицей по уже отработанному сценарию.
1
Ответить