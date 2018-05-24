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Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, согласно которым День Лачплесиса 11 ноября будет внесен в список официальных праздничных дней, то есть будет выходным.

Это предложение внесла в парламент группа депутатов, а инициатива исходила от партии "Единство".

По мнению "Единства", объявление Дня Лачплесиса официальным праздничным днем станет шагом к сплочению и уважительным жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейм еще должен проголосовать за поправки в окончательном чтении.

Между тем, сегодня также депутаты парламента одобрили введение Дня спорта и еще четырех других отмечаемых дней.

Поддержано предложение объявить 6 апреля Днем спорта, 6 июля - Днем латвийской авиации, 10 июля - Днем латвийских воинов, третье воскресенье сентября - Днем работника автотранспорта, 10 ноября - Днем науки.

День учителя впредь будет отмечаться ежегодно 5 октября.