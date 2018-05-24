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Садоводы Dārzi un parki предприятия Rīgas meži создали два летних самых больших и красивых цветочных ковра в центре Риги – клумбу у Латвийской Национальной оперы, и другие – на Эспланаде, бульваре Бривибас и улице Элизабетес перед отелем Latvija, пишет riga.lv.

Оба цветника создаются в одинаковом стиле – в виде латышских букв и символов власти, и являются данью Латвии в ее столетие.

Кроме того, садовники Rīgas meži высадят около 50 красочных летних цветочных объектов: в том числе городские клумбы, цветочные вазоны, корзины и пирамиды на площадях Екаба, Пилс и Ливу, зелень вдоль каналов, в Верманском парке, в Зиедоньдарзсе, в парке Кронвальда, на Эспланаде и у памятника Свободы, а также в парке Узварас и парке Аркадияс в Пардаугаве, на площади Земитана, в цветочных вазах на обновленной улице Кр. Барона, в Межапарке, квартале Спикери и в других местах в окрестностях Риги.

В общей сложности в парках Риги, садах и на площадях летних цветов будет высажено на площади более 3000 м2, и более 70 тысяч цветущих растений появятся в клумбах-пирамидах, цветниках и вазонах.

Постепенная замена весенних цветов и тюльпанов на летние саженцы в этом году длится с середины мая до середины июня. Как и каждый год, летние цветущие композиции будут радовать жителей и гостей столицы до конца октября.