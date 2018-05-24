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Предприятие Rīgas meži этой весной планирует посадить 387,93 га молодого леса, в целом 1 154 000 саженцев деревьев, свидетельствует информация Firmas.lv.

Как рассказал правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис, большинство работ по восстановлению леса уже проведено, потому что деревья предприятие начало сажать еще в апреле и продолжит до июня.

На Гаркалнском участке Гауйского лесничества планируется посадить 12,84 га молодого леса, на Югльском участке - 112,98 га, в Даугавском лесничестве - 89,6 га, в Тирельском лесничестве - 33,97 га, на Олайнском участке - 87,61 га, в Катринском лесничестве - 43,53 га.

Как и в предыдущие годы, больше всего в принадлежащих Рижскому самоуправлению лесах будет посажено саженцев сосен - 827 790 или 71,7% общего числа. Также будет посажено 198 954 саженца хвойных деревьев (17,2%), 83 340 саженцев берез (7,4%), 42 400 саженцев других лиственных деревьев (3,7%).