В пятницу в Латвии станет жарче
Общество | 24 мая 2018 года, 17:13
В пятницу в Латвии температура воздуха местами повысится до +22 +27 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается незначительная облачность, без осадков. В течение дня температура поднимется до +22 +27 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +18 +22 градусов. Самый теплый день ожидается на западе Курземе - в Лиепае и Вентспилсе.
В Риге в пятницу сохранится сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха ночью составит +12 +14 градусов, днем - до +25 градусов.