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В пятницу в Латвии температура воздуха местами повысится до +22 +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается незначительная облачность, без осадков. В течение дня температура поднимется до +22 +27 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +18 +22 градусов. Самый теплый день ожидается на западе Курземе - в Лиепае и Вентспилсе.

В Риге в пятницу сохранится сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха ночью составит +12 +14 градусов, днем - до +25 градусов.