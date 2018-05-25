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Было бы интересно узнать, на каком основании в Латвии находились граждане Индии, задержанные по подозрению в убийстве женщины на Саркандаугаве - как "замечательные иностранные студенты" или как "отличные работники закусочных, которые расширяют латвийскую кулинарную культуру". Таким вопросом задалась организация Tēvijas sargi, отреагировав на публикацию о том, что задержанные граждане Индии находились в Латвии на законных основаниях.

"Для статистики, было бы интересно узнать, находились ли здесь эти убийцы как "замечательные иностранные студенты, которые увеличивают наш ВВП" или как "отличные работники в закусочных, которые расширяют нашу кулинарную культуру" или же как "чрезвычайно необходимый компонент, который обогащает нашу культуру"?", - сказано в комментарии Tēvijas sargi в социальной сети Twitter.

Напомним, как уже писал Mixnews, 11 мая, после полуночи в Риге на проспекте Виестура погибла женщина 1985 года рождения, которая выпала из окна восьмого этажа. Выяснилось, что погибшую, возможно, вытолкнули из окна.

Сразу же после случившегося по подозрению в убийстве сотрудниками полиции были задержаны два гражданина Индии 1992 и 1993 года рождения. Сообщается, что женщина была знакома с одним из подозреваемых. Согласно первоначальной информации, между погибшей и обоими мужчинами произошла ссора.

17 мая полиция заявила, что граждане Индии находились в Латвии на законных основаниях. И это пока единственный комментарий со стороны правоохранительных органов по данному громкому делу. Мотивы преступления устанавливаются.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит пожизненный срок или лишение свободы от пяти до 20 лет.

Добавим, у погибшей женщины был ребенок дошкольного возраста. Он проживал вместе с мамой и мог стать свидетелем произошедшей трагедии. Сейчас мальчик находится у родственников погибшей.