Общество |

Российский писатель Эдуард Лимонов предлагает запретить въезд в Россию некоторым представителям госаппарата Латвии.

Публицист на своей странице в livejournal создал "список латвийских русофобов", которые, по его мнению, больше других проявили себя в принятии дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения Латвии.

Лимонов уточнил, что обнародовал список латвийских русофобов по просьбе некоего знакомого нацбола. Писатель отметил, что список поступил "от товарищей из Латвии".

В список попали как некоторые министры, так и депутаты Сейма:

Марис Кучинскис. премьер-министр Латвии Инара Мурниеце, Спикер Сейма Латвии Дзинтарс Расначс, министр юстиции Латвии Эдвинс Шноре, председатель латвийской делегации в ПА ОБСЕ, Янис Иесалниекс, парламентский секретарь мииистерства юстиции Латвии Айнар Латковскис, председатель комиссии Сейма Латвии по обороне внутренним делам и коррупции Илмарс Латковскис, руководитель комиссии Сейма Латвии по правам чедовека и общественным делам Янис Домбрава, депутат Сейма Латвии 9.Александр Кирштейнс, депутат Сейма Латвии

В дополнение к списку были опубликованы также имена журналистов, которые "допускают шовинистические высказывания в адрес русскоязычного населения Латвии, России и русского народа" - Элита Вейдемане, Марис Зандерс, Гатис Шлюка.