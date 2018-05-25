Список Лимонова: писатель призывает запретить въезд в РФ латвийским русофобам (43)
Российский писатель Эдуард Лимонов предлагает запретить въезд в Россию некоторым представителям госаппарата Латвии.
Публицист на своей странице в livejournal создал "список латвийских русофобов", которые, по его мнению, больше других проявили себя в принятии дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения Латвии.
Лимонов уточнил, что обнародовал список латвийских русофобов по просьбе некоего знакомого нацбола. Писатель отметил, что список поступил "от товарищей из Латвии".
В список попали как некоторые министры, так и депутаты Сейма:
- Марис Кучинскис. премьер-министр Латвии
- Инара Мурниеце, Спикер Сейма Латвии
- Дзинтарс Расначс, министр юстиции Латвии
- Эдвинс Шноре, председатель латвийской делегации в ПА ОБСЕ,
- Янис Иесалниекс, парламентский секретарь мииистерства юстиции Латвии
- Айнар Латковскис, председатель комиссии Сейма Латвии по обороне внутренним делам и коррупции
- Илмарс Латковскис, руководитель комиссии Сейма Латвии по правам чедовека и общественным делам
- Янис Домбрава, депутат Сейма Латвии 9.Александр Кирштейнс, депутат Сейма Латвии
В дополнение к списку были опубликованы также имена журналистов, которые "допускают шовинистические высказывания в адрес русскоязычного населения Латвии, России и русского народа" - Элита Вейдемане, Марис Зандерс, Гатис Шлюка.