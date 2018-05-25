Список Лимонова: писатель призывает запретить въезд в РФ латвийским русофобам (43)

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Общество | 25 мая 2018 года, 10:52

Российский писатель Эдуард Лимонов предлагает запретить въезд в Россию некоторым представителям госаппарата Латвии.

Публицист на своей странице в livejournal создал "список латвийских русофобов", которые, по его мнению, больше других проявили себя в принятии дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения Латвии.

Лимонов уточнил, что обнародовал список латвийских русофобов по просьбе некоего знакомого нацбола. Писатель отметил, что список поступил "от товарищей из Латвии".

В список попали как некоторые министры, так и депутаты Сейма:

  1. Марис Кучинскис. премьер-министр Латвии
  2. Инара Мурниеце, Спикер Сейма Латвии
  3. Дзинтарс Расначс, министр юстиции Латвии
  4. Эдвинс Шноре, председатель латвийской делегации в ПА ОБСЕ,
  5. Янис Иесалниекс, парламентский секретарь мииистерства юстиции Латвии
  6. Айнар Латковскис, председатель комиссии Сейма Латвии по обороне внутренним делам и коррупции
  7. Илмарс Латковскис, руководитель комиссии Сейма Латвии по правам чедовека и общественным делам
  8. Янис Домбрава, депутат Сейма Латвии 9.Александр Кирштейнс, депутат Сейма Латвии

В дополнение к списку были опубликованы также имена журналистов, которые "допускают шовинистические высказывания в адрес русскоязычного населения Латвии, России и русского народа" - Элита Вейдемане, Марис Зандерс, Гатис Шлюка.

Комментарии 43
Не Лоялен3 часа назад
А самый главный русофоб,Шадурскис где?
4
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3 часа назад
Ещё было бы не плохо перекрыть весь бизнес.а то на Россию гадят,а бизнес в России!!!!
3
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Патриот 3 часа назад
Да они и так боятся в Россию ехать. Знают что там с ними сделают.
6
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