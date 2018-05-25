Вскоре может быть предъявлено обвинение президенту Банка Латвии (4)

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Общество | 25 мая 2018 года, 11:24

Материалы расследования в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича скоро могут быть переданы в прокуратуру. Об этом заявил в интервью журналу Sestdiena начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

"Мы успешно работаем. Передача в прокуратуру для предъявления обвинения — вопрос нескольких недель", - заявил Страуме, говоря о продвижении дела.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве взятки.

Как сообщалось, суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения.

Также Римшевич обращался в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой разрешить выезжать из страны, чтобы он как член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) мог участвовать в его заседаниях.

Комментарии 4
Патриот 48 минут назад
Пожурят пальчиком и сошлют на Гавайи в отпуск, чтобы все утихло.
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Да конечно1 час назад
Жаль мужика. Пошел против банков еврейских занимающихся отмывкой денег и пострадал. Евреи сожрали а местные продажные политики помогают им топить его.Видно кто правит за кулисами в Латвии.
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Veiksmes stasts10 минут назад
это будет одна из историй успеха к столетию псевдогосударства
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