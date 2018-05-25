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Материалы расследования в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича скоро могут быть переданы в прокуратуру. Об этом заявил в интервью журналу Sestdiena начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

"Мы успешно работаем. Передача в прокуратуру для предъявления обвинения — вопрос нескольких недель", - заявил Страуме, говоря о продвижении дела.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве взятки.

Как сообщалось, суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения.

Также Римшевич обращался в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой разрешить выезжать из страны, чтобы он как член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) мог участвовать в его заседаниях.