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Данные четыре года назад предвыборные обещания политиков были «введением в заблуждение и ловлей голосов», заявили педагоги. Учителя готовы перейти к активным действиям, если политики их не услышат и ничего не изменится, заявила в интервью LTV глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Профсоюз готов начать особую кампанию, чтобы призвать Сейм обеспечить пенсии по выслуге педагогам, которые работают в сфере специального и дошкольного образования, а также выплату зарплат из государственного, а не муниципального бюджета.

По словам Ванаги, вопрос о педагогах, которые работают с дошкольниками, обострялся в течение более 10 лет. Профсоюз беседовал с политиками и перед выборами 12-го Сейма, и эти вопросы включены в договор о сотрудничестве, подписанный организацией и всеми представленными в Сейме партиями.

"Однако эти обещания все еще не выполнены, профсоюз об этом регулярно напоминал, но готовых отозваться не нашел. Обещали, обещания не выполнены, это было введением в заблуждение и ловлей голосов",- отметила Ванага.

Она добавила, что теперь, в преддверии новых выборов в Сейм, организация в очередной раз призывает политиков искать компромисс. В данный момент профсоюз проводит кампанию по сбору подписей. И если после этого педагогов не услышат, начнутся акции протеста, пикеты.

Если это тоже не поможет, "развернем кампанию", не голосуя за тех, кто не выполняет обещаний, добавила Ванага.

Источник: rus.lsm.lv