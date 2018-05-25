Neatkarīgā: около Риги опасный реактор и никто не знает, что делать (11)

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Общество | 25 мая 2018 года, 12:23

Ликвидаторы Саласпилсского ядерного реактора сделали все, что можно было сделать халатно и поверхностно, свидетельствует заключение ревизии Госконтроля.

Неправильно объявленные конкурсы, расчеты, основанные на данных десятилетней давности, удорожание в размере более 2 млн евро и хроническая неспособность договориться между собой, пишет Neatkarīgā.

Самое худшее в том, что рядом с Ригой находится опасный радиоактивный объект, а ответственные органы не имеют представления, как от него избавиться.

Топливо из реактора в 2008 году было вывезено в Россию, но утилизации подлежат также вода для тушения реактора, сам реактор, бетонная оболочка и связанные с реактором постройки. Все это нужно демонтировать, отмечает издание, а строительного проекта и средств нет.

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Фото: nra.lv

Комментарии 11
мда1 час назад
ты разве еще не поняла, что на людей им наплевать? странно
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Светлана1 час назад
А вот это уже серьёзно.
У правящих что, в погоне за откатами инстинкт самосохранения отказал?
Сами же подвегаются опасности! А все деньги на "оборону"?!
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Андрей1 час назад
Скорее тебя мудака, сбежавсшего с Усраины туда и надо отправить, а так же таких же тебе подобных кастрюлек.....
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