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Ликвидаторы Саласпилсского ядерного реактора сделали все, что можно было сделать халатно и поверхностно, свидетельствует заключение ревизии Госконтроля.

Неправильно объявленные конкурсы, расчеты, основанные на данных десятилетней давности, удорожание в размере более 2 млн евро и хроническая неспособность договориться между собой, пишет Neatkarīgā.

Самое худшее в том, что рядом с Ригой находится опасный радиоактивный объект, а ответственные органы не имеют представления, как от него избавиться.

Топливо из реактора в 2008 году было вывезено в Россию, но утилизации подлежат также вода для тушения реактора, сам реактор, бетонная оболочка и связанные с реактором постройки. Все это нужно демонтировать, отмечает издание, а строительного проекта и средств нет.

Фото: nra.lv