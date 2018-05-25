Не попасть к врачу: мать возмущена бесплатной детской медициной (15)
Пользовательница Facebook Анна опубликовала на своей странице сообщение, в котором возмущается очередями в Детской клинической университетской больнице, пишет Nra.lv.
«Чем дальше, тем хуже! Сегодня мне было необходимо записать ребенка в больницу к кардиологу. Получила ответ, что по государственной очереди я могу попасть к врачу в конце ноября, а за 65 евро в конце мая. Это ли не абсурд? Называется бесплатная медицина для детей до 18 лет», - написала Анна.
Публикацией Анна поделились на Facebook более 900 раз.
Между тем, как ранее заявила министр здравоохранения Анда Чакша, в результате реформы в отрасли очереди к специалистам уменьшились в среднем на 42%. По мнению министра, достигнутый результат свидетельствует, что реформа идет в верном направлении.
Фото: pixabay.com
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