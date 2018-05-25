Полицейские в час пик помогли семье добраться до роддома (1)

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Общество | 25 мая 2018 года, 13:57

23 мая на Карля Улманя гатве внимание Рижской муниципальной полиции привлек стоящий в пробке автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, пишет Skaties.lv.

Полицейским показалось, что женщина находится в отчаянии. Как оказалось, у нее начались роды, и молодые родители спешили в больницу.

Поскольку они попали в пробку, то обратились к полицейским с просьбой сопроводить их до самого роддома. Сотрудники правопорядка, используя на своей машине проблесковый маячок и сирену, нарушая скоростные режимы, помогли добраться семье от Карля Улманя гатве до роддома менее чем за 10 минут.

Женщина была благополучно доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Комментарии 1
Светлана9 минут назад
И...?
В чём подвиг-то?
Они и должны были помочь, а не оставлять человека в беспомощном и угорожающем жизни состоянии.
Я смотрю, что СМИ плавненько закручивают руль в ту сторону, что мы должны скоро будем отдельно платить госслужащим за то, что они вообще на работу приходят.
А уж коль они эту работу сделают, так им всем по премии, и замереть пред ними в немом поклоне!
Подумаешь, проехались с ветерком да с мигалками!
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