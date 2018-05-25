Общество |

23 мая на Карля Улманя гатве внимание Рижской муниципальной полиции привлек стоящий в пробке автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, пишет Skaties.lv.

Полицейским показалось, что женщина находится в отчаянии. Как оказалось, у нее начались роды, и молодые родители спешили в больницу.

Поскольку они попали в пробку, то обратились к полицейским с просьбой сопроводить их до самого роддома. Сотрудники правопорядка, используя на своей машине проблесковый маячок и сирену, нарушая скоростные режимы, помогли добраться семье от Карля Улманя гатве до роддома менее чем за 10 минут.

Женщина была благополучно доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.