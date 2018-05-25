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Госполиция за уклонение от уплаты налогов задержала поставщиков таксомоторных услуг.

В апреле задержаны шесть лиц, которые, работая согласованно и заранее распределив между собой обязанности, оказывали услуги такси. Предприятие оказывало услуги с ноября 2015 года и, скрывая свои настоящие доходы, не уплатило налогов на 570 тыс. евро. Группа использовала 50 автомашин и отражала в бухгалтерии не соответствующие действительности доходы.

Было проведено несколько обысков в офисах и по месту жительства нарушителей, изъяты бухгалтерские документы и электронные носители данных. К задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Начат уголовный процесс о подделке бухгалтерской информации с корыстными целями. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Фото из Flickr