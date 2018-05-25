Общество |

В последние годы значительно выросло количество почтовых отправлений с различными наркотиками. Служба государственных доходов (СГД) выражает опасения за распространение наркотиков в молодежной среде. Также констатированы случаи, когда школы, не желая рисковать репутацией, отказываются от лекций правоохранительных органов.

Директор налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш сообщил журналистам, что количество посылок с наркотиками растет. Если в прошлом году раскрыто 80 таких посылок, то с начала этого года уже 64. Увеличивается и количество наркотических веществ в одной посылке.

Таможенников очень беспокоит распространившаяся среди молодежи тенденция заказывать наркотики через интернет и получать их по почте. Во многих случаях наркотики заказываются индивидуально, для личного употребления.

В прошлом году правоохранительные органы изъяли из нелегального оборота 1,2 тонны, почти 13 тыс. таблеток и 61 тыс. капсул контролируемых веществ. О контрабанде наркотиков начато 160 уголовных процессов. Задержано в том числе три группы, организатором одной был 16-летний парень.

Полиция предлагает больше вовлекать в решение проблемы общество, в том числе школы, потому что одними только наказаниями результата не достичь - нужна превентивная работа.

Фото: pixabay.com