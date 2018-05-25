Новинка на дорогах: скорость будут фиксировать и между фоторадарами (6)
На дорогах Латвии может появиться техническая новика, которая позволит фиксировать скорость автомобиля между двумя фоторадарами, пишет Skaties.lv.
Эксперты Латвийской автомобильной ассоциации считают фоторадары хорошим способом контроля движения, потому что водители в Латвии не могут похвастаться дисциплиной. Как отмечают в ассоциации, автопарк в Латвии в основном старый и опасный, а при превышении скорости его опасность многократно возрастает.
Для борьбы с этой тенденцией предлагается ввести нововведение - измерять скорость конкретного транспортного средства между двумя радарами. Фоторадары будут фиксировать момент, когда автомобиль проезжает мимо, и с учетом расстояния между ними рассчитывать среднюю скорость, с которой автомобиль перемещался по данному участку дороги.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) прогнозирует, что такие радары могут появиться на дорогах Латвии уже в этом году.
Технические нюансы и финансирование установки подобных устройств обсуждает рабочая группа, в которую входят представители Министерства сообщения, предприятия Latvijas Valsts ceļi, Госполиции и CSDD.
Добавим, опрос, проведенный в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств, показал, что более 30% водителей регулярно превышают скорость и снижают ее только перед фоторадарами.
Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns