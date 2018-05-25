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На дорогах Латвии может появиться техническая новика, которая позволит фиксировать скорость автомобиля между двумя фоторадарами, пишет Skaties.lv.

Эксперты Латвийской автомобильной ассоциации считают фоторадары хорошим способом контроля движения, потому что водители в Латвии не могут похвастаться дисциплиной. Как отмечают в ассоциации, автопарк в Латвии в основном старый и опасный, а при превышении скорости его опасность многократно возрастает.

Для борьбы с этой тенденцией предлагается ввести нововведение - измерять скорость конкретного транспортного средства между двумя радарами. Фоторадары будут фиксировать момент, когда автомобиль проезжает мимо, и с учетом расстояния между ними рассчитывать среднюю скорость, с которой автомобиль перемещался по данному участку дороги.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) прогнозирует, что такие радары могут появиться на дорогах Латвии уже в этом году.

Технические нюансы и финансирование установки подобных устройств обсуждает рабочая группа, в которую входят представители Министерства сообщения, предприятия Latvijas Valsts ceļi, Госполиции и CSDD.

Добавим, опрос, проведенный в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств, показал, что более 30% водителей регулярно превышают скорость и снижают ее только перед фоторадарами.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns