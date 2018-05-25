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28 мая, с 09:30 до 09:45 по всей Латвии, Государственная пожарно-спасательная служба проведет проверку сирен тревоги.

ГПСС предупреждает, что жителям не нужно предпринимать никаких действий, услышав сирены или реагировать каким-то иным образом. Сигнал должен быть слышен в радиусе 1,5 км от источника звука, всего в Латвии установлено 164 сирены.

В случае реальной тревоги жители должны включить радио или телевизор, чтобы узнать подробности и следовать дальнейшим указаниям. Правила Кабинета министров № 440 от 2017 года требуют, чтобы проверка сирен тревоги проводилась два раза в год.