Для паники нет причин! 28 мая проверят сирены по всей Латвии (2)

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Общество | 25 мая 2018 года, 20:47

28 мая, с 09:30 до 09:45 по всей Латвии, Государственная пожарно-спасательная служба проведет проверку сирен тревоги.

ГПСС предупреждает, что жителям не нужно предпринимать никаких действий, услышав сирены или реагировать каким-то иным образом. Сигнал должен быть слышен в радиусе 1,5 км от источника звука, всего в Латвии установлено 164 сирены.

В случае реальной тревоги жители должны включить радио или телевизор, чтобы узнать подробности и следовать дальнейшим указаниям. Правила Кабинета министров № 440 от 2017 года требуют, чтобы проверка сирен тревоги проводилась два раза в год.

Комментарии 2
Патриот 39 минут назад
А если че прятаться то где?!, народ пошугать надо чтоб Россию боялись, боятся значит уважают. Если что ни одна серена не поможет.
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Patriot32 минуты назад
Nemot vèrà kàda agresorvalsts Krievija ir mums kaiminos, nebùtu par launu pàrbaudìt trauksmes sistèmu un brunoto spèku un Zemessardzes dislocèsanàs àtrumu kaujas pozìcijàs.
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