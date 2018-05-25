Для паники нет причин! 28 мая проверят сирены по всей Латвии (2)
28 мая, с 09:30 до 09:45 по всей Латвии, Государственная пожарно-спасательная служба проведет проверку сирен тревоги.
ГПСС предупреждает, что жителям не нужно предпринимать никаких действий, услышав сирены или реагировать каким-то иным образом. Сигнал должен быть слышен в радиусе 1,5 км от источника звука, всего в Латвии установлено 164 сирены.
В случае реальной тревоги жители должны включить радио или телевизор, чтобы узнать подробности и следовать дальнейшим указаниям. Правила Кабинета министров № 440 от 2017 года требуют, чтобы проверка сирен тревоги проводилась два раза в год.
Jau pirmdien VUGD veiks trauksmes sirēnu pārbaudi. Šajā dienā, dzirdot trauksmes sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Plašāk: https://t.co/ZhbUicM9pV pic.twitter.com/L0pqKl3tjo— VUGD (@ugunsdzeseji) May 25, 2018