Полиция нашла пожилую вентспилсчанку и доставила женщину домой (1)
Общество | 25 мая 2018 года, 17:54
83-летняя пенсионерка Мирдза Янсоне, пропавшая 23 мая 2018 года в Вентспилсе, сегодня найдена и доставлена домой работниками Государственной Полиции, сообщает Bezvests.lv. Женщина находится в безопасности в кругу семьи. Спасибо всем, кто делился информацией и помогал искать!
Благодарю ВАС и ВАШИХ питомцев . Сил ВАМ напарники . Какая прелесть работать с преданным другом . Собачкам здоровья и не знать ветеринарных врачей и долголетия .
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