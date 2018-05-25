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83-летняя пенсионерка Мирдза Янсоне, пропавшая 23 мая 2018 года в Вентспилсе, сегодня найдена и доставлена домой работниками Государственной Полиции, сообщает Bezvests.lv. Женщина находится в безопасности в кругу семьи. Спасибо всем, кто делился информацией и помогал искать!