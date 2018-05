Общество |

Сегодня на Луцавсале состоялось открытие летнего сезона бесплатным концертом, во время которого выступит Джеймс Артур, победитель британского “Х Factor”. Об этом написал в соцсети Twitter мэр Риги Нил Ушаков. Публику радовал своим выступлением Интар Бусулис и группа “Carnival Youth”.

Vasaras koncertu sezona Lucavsalā ir atklāta! Svētki ir izdevušies! Новый летний сезон на Луцавсале открыт! Праздник удался! (c) https://t.co/x5xu6xYkgW pic.twitter.com/yO1FTuaBRS

Посетители концерта публикуют в соцсетях фото и видеосюжеты с концерта.

|| @JamesArthur23 performing IMPOSSIBLE at Lucavsala in Riga tonight (Credits: Mareks Taputs) https://t.co/EALbD4wGZ3 pic.twitter.com/Tc2J84GLfX

@JamesArthur23 on stage at Lucavsala in Riga, Latvia tonight (Photo: pea111) pic.twitter.com/qvv95RX3jB