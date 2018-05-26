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70% жителей Латвии считают, что страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством "Евробарометр".

Тем временем 23% опрошенных считают, что членство Латвии в ЕС не принесло никакой выгоды. В свою очередь, 7% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на данный вопрос.

В пользе членства своей страны в Евросоюзе уверены 67% жителей ЕС. Это является самым высоким показателем с 1983 года, когда такой опрос проводился впервые. В Эстонии такого мнения придерживаются 86% опрошенных, а в Литве - 90% опрошенных.

Также 55% латвийских респондентов отметили, что интересуются делами, происходящими в ЕС, а 44% указали, что это их не интересует. В свою очередь, в Эстонии и Литве удельный вес интересующихся делами ЕС составляет соответственно 58% и 60%. Между тем, в Евросоюзе удельный вес интересующихся делами блока составляет 54%.

Членство Латвии в ЕС хорошим делом считают 52% латвийцев, а плохим - 7% респондентов. Тем временем 39% отметили, что не считают его ни, плохим, ни хорошим.

В самом же Евросоюзе в среднем членство своей страны в блоке хорошим делом считают 60% опрошенных. В Эстонии этот показатель составляет 69%, а в Литве - 67%.

Положительнее всего членство своей страны в ЕС оценивают жители Ирландии, где 81% опрошенных считают это хорошим делом. В свою очередь, скептичнее всего к членству в ЕС относятся жители Великобритании и Греции, где соответственно 23% и 21% жителей назвали вступление в ЕС плохим делом.

Фото: flickr.com