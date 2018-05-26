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В Даугавпилсе пропал 84-летний пенсионер Юлий Ключинский, который ушел из дома и не вернулся, сообщает организация Bezvests.lv.

Юлий пропал в эту пятницу, 25 мая в районе Крыжи Даугавпилсского региона. По словам близких, в день пропажи Юлий в 8.00-8:30 утра вышел из дома на прогулку и назад не вернулся. Мужчина недавно перенес инсульт.

ПРИМЕТЫ МУЖЧИНЫ: Рост 164 см, худощавого телосложения. Был одет в серый пиджак, синие брюки, на голове была зеленая кепка, на ногах синие кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или располагает информацией о его возможном местонахождении, просьба срочно сообщить в полицию по телефону 110 или организации Bezvests.lv по телефону 22 084 084.