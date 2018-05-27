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В ближайшие полтора месяца ультрафиолетовое излучение в Латвии будет на самом высоком уровне за год, напоминают специалисты.

По данным станции метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в Руцаве индекс ультрафиолетовой радиации в последние дни поднялся выше 6-го уровня. В прошлом году в конце мая он временами приближался к 8-му, очень высокому уровню.

Руцава - единственное место в Латвии, где государство проводит такие замеры. Самый высокий в последние годы индекс был зарегистрирован 22 июня 2016 года - 8,4 пункта.

Фото: flickr.com/Jūrmalas pilsētas dome