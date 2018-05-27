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Рижское самоуправление за 33 135 евро наймет специалистов, которые будут доставлять в приюты бродячих и оставшихся без хозяев собак и котов, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Как сообщила агентству представитель Управления среды Эдите Пуке, нанятые департаментом жилья и среды Рижской думы специалисты ежегодно доставляют с улиц в приюты более 1000 собак и котов.

В 2017 году в приюты было доставлено 1042, в 2016 году - 1115 бездомных животных.

В этом году по итогам закупочного конкурса эта задача будет доверена специалистам организации dzivniekupolicija.lv. В конкурсе участвовали два претендента: dzivniekupolicija.lv и Dr. Beinerts.

Фото: flickr.com/Baka-bon