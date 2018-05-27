Рижская дума наймет специалистов для доставки бродячих животных в приюты (6)
Общество | 27 мая 2018 года, 11:31
Рижское самоуправление за 33 135 евро наймет специалистов, которые будут доставлять в приюты бродячих и оставшихся без хозяев собак и котов, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.
Как сообщила агентству представитель Управления среды Эдите Пуке, нанятые департаментом жилья и среды Рижской думы специалисты ежегодно доставляют с улиц в приюты более 1000 собак и котов.
В 2017 году в приюты было доставлено 1042, в 2016 году - 1115 бездомных животных.
В этом году по итогам закупочного конкурса эта задача будет доверена специалистам организации dzivniekupolicija.lv. В конкурсе участвовали два претендента: dzivniekupolicija.lv и Dr. Beinerts.
Фото: flickr.com/Baka-bon
Откуда деньги, из бюджета будут брать? А куда уходят налоги на животных в самоуправлениях?
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У нас вешают бумажки на районе, с предупреждением, что будут отлавливать котов и собак. Понимаю, что это надо, но бабульки бездомных сразу прячут. Я люблю животных, но когда у тебя под окном орет сразу 15 котов ободраных, то не особо приятно, про блох помолчим. А еще случаи, что отлавливают домашних и кастрируют аж по два раза. Это что за ветеринары такие?
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О, шариковых у нас много. Можно вербовать из misовских коментаторов. Они ещё подерутся за место:-))
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