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Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к закону, предусматривающие более строгий порядок организации публичных мероприятий во избежание рисков угрозы для безопасности.

Во время публичных мероприятий, собирающих большое количество людей, высоки угрозы рисков для общественного порядка и безопасности, а также угрозы терроризма, отметили в министерстве.

С повышением рисков для безопасности в Европе, спецслужбы европейских стран должны быть постоянно готовы реагировать на различные угрозы во время проведения публичных мероприятий, подчеркивает МВД. Поэтому важно, чтобы в стране принимались всеобъемлющие превентивные меры, одной из них является установление конкретных требований к безопасности.

Поправки предусматривают выделить законом новый вид публичных мероприятий - мероприятия повышенного риска. К таковым планируется отнести мероприятия, в преддверии которых Госполиция, Полиция безопасности, Государственно-пожарная служба или Госпогранохрана проинформируют об угрозах для общественного порядка и безопасности или угроз терроризма.

Если правоохранительные органы дадут самоуправлению заключение о возможной угрозе для общественной безопасности на конкретном мероприятии, дума, решая вопрос о разрешении этого мероприятия, должна учесть это заключение.

Согласно действующему закону организатор мероприятия должен подать заявку самоуправлению не позднее чем за 15 дней до его проведения. МВД предлагает установить, что заявку необходимо подавать за 30 дней до проведения мероприятия.

В заявке организаторы должны будут указать организатора мероприятия, лиц, ответственных за техническую безопасность, общественный порядок и номера их телефонов, а также сведения, подтверждающие опыт этих лиц в планировании и проведении общественных мероприятий, и план обеспечения безопасности мероприятия.

Самоуправление должно будет рассмотреть заявку в течение 15 дней со дня получения вместо нынешних 10. Планируется установить, что все поданные документы правоохранительным органам направляет дума, а не организаторы мероприятия.

Поправки одобрены на совещании госсекретарей министерств, теперь их должны рассмотреть правительство и Сейм.

Фото: flickr.com/Rīgas dome