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В пятницу, 25 мая, в Международный день пропавших детей, добровольцы организации Bezvests.lv вместе с поисковыми собаками посетили Рижский кризисный центр. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

Визиты добровольцев в кризисный центр стали традицией, поисковики приезжают в гости к детям не в первый раз - волонтеров здесь ждут и с радостью принимают.

Воспитанникам центра была предоставлена возможность поиграть с поисковыми собаками Bezvests.lv .

"Как это? Я так хорошо спрятался, а меня так быстро нашли!" - удивлялись дети после игры в прятки с волонтерскими собаками.

Такая коммуникация идет на пользу не только собакам, но и детям, отметили в организации. Для ищеек такие игры как прятки являются хорошим способом тренировки, а дети перестают бояться собак.

Акита Лапса, бордер-колли Лукас, кане корсо Джедай и немецкая овчарка Каспер показали все свои таланты и внесли свежую струю в размеренную жизнь кризисного центра. Кинологи Гунтис Скроделис, Ирина Дегорская, Ингуна Осе им активно помогали.

Также с помощью игры воспитанники центра узнали, что бывают ситуации, когда пропадают дети. Ребятам рассказали как себя вести в общественных местах, чтобы не пропасть случайно. Детей также проинформировали о том, что нужно делать, если потерялся.

Лидер добровольцев Александр Фаминский рассказал, как волонтеры ищут людей и сам активно участвовал в играх. Добровольцы Bezvests.lv привезли малышам не только ценные советы и свое тепло, но и подарки - игрушки, настольные игры. Также детям подарили спортивные снаряды, которые пригодятся для игр на свежем воздухе.

В конце визита организация представила фирменный фруктовый торт Bezvests.lv, который вызвал бурный восторг у детей.

Фото: bezvests.lv