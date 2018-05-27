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Рижанка Галина Чанова утверждает, что в Восточной больнице, прямо на ее глазах, санитарки уронили ее мать на пол. От болевого шока женщина потеряла сознание и через несколько дней скончалась. Программа "Личное дело" разбиралась с этим происшествием.

Месяц назад, 25 апреля, у мамы Галины Чановой Анны Болдиновой поднялась температура. Галина вызвала ей "скорую помощь". 94-летняя Анна Болдинова была доставлена в приемное отделение Рижской Восточной университетской больницы с диагнозом воспаление легких. Врачи решили госпитализировать женщину, но уже с другим диагнозом - цистит.

Галина Чанова приобрела платную палату в больнице, в которой она могла бы находится рядом с матерью круглые сутки. Анну Болдинову периодически возили на диагностические процедуры. Во время транспортировки на одну из них, санитарки уронили пациентку. По словам Галины, все произошло у нее на глазах.

“Одна из них встала коленями на кушетку, а вторая поставила кресло-каталку. Я не заметила, что они не поставили его на тормоз. Когда одна санитарка схватила маму под мышки кресло отъехало. Сотрудница больницы не смогла маму удержать. Она просто ее бросила. Я четко видела, как мама упала и ударилась копчиком. Она ужасно закричала. Сказала, что ей очень больно. Потом она обмякла, потеряла сознание. У нее повисла голова. И в груди появились такие страшные хрипы", - рассказала передаче Чанова.

После женщина потребовала, чтобы медицинский персонал срочно вызвал врача.

"Они отказались. Сказали: "Нет! Нет! Мы за это еще получим по голове. Мы должны довести ее до отделения"", - утверждает дочь пациентки.

По словам Галины, врачи появились только через 20 минут. Они поставили Анне Болдиновой новый диагноз — инсульт, который, по мнению врачей, произошел естественным путем.

Больше, по словам Галины Чановой, ее мать Анна Болдинова в сознание не приходила. Женщина подписала отказ от дальнейшей госпитализации и увезла маму домой, где 3 мая она умерла не приходя в сознание. В Восточной больнице не признают факт падения пациентки.

"Был проведен разговор с персоналом, который был задействован в уходе за пациенткой и нам не удалось получить от них подтверждение, что пациентку уронили. Но я могу сказать, что в ходе исследования у пациентки были обнаружены тяжелые проблемы со здоровьем, которые могли привести к инсульту", - пояснила "Личному делу" представитель Рижской Восточной больницы Айя Лиетиня.

Галина Чанова предоставила "Личному делу" всю медицинскую документацию своей мамы. Согласно документам, пациентка поступила с диагнозом воспаление легких, который поставила "скорая помощь". В больнице был поставлен уже другой диагноз - цистит. Выписали домой Анну Болдинову с инсультом. Галина Чанова подписала отказ от дальнейшего лечения.

Однако вскоре, уже после смерти мамы, ее опять вызвали в больницу, вернули 40 евро и сообщили, что пациентка, по техническим причинам, была выписана с неправильным диагнозом. На самом деле у нее был рак. Эту странную последовательность диагнозов в Восточной больнице отказались объяснять, ссылаясь на закон о защите данных пациента.

Сейчас Галина Чанова намерена обращаться в Инспекцию здоровья, чтобы там разобрались с причинами смерти ее мамы.

Фото: lsm.lv