Синоптики предупреждают рижан о сильной жаре (1)
Общество | 27 мая 2018 года, 15:02
В воскресенье, 27 мая, и в ближайшие три дня в Риге ожидается сильная жара, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи.
В воскресенье температура воздуха в столице повысилась до +27 градусов, а в начале следующей недели, с 28 по 30 мая, в середине дня будет достигать +27, +30 градусов.
За минувшие сутки медики оказали помощь девяти пострадавшим от жары людям.
Погодные условия в Латвии определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря - около 770 мм ртутного столба.
В лесах сохраняется высокая пожароопасность. Действует также и предупреждение о жаре.
Фото: flickr.com/Laima Bush
начала улицы поливать , Ушаков организует точки раздачи питьевой воды . Америкс за свои деньги открыл пункты первой медицинской помощи в местах массового скопления людей , все для народа
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