Общество |

Проблемы с интернетом у более чем 80 тыс. клиентов предприятия Lattelecom по всей Латвии возникли из-за системной ошибки, сообщила представитель компании Ласма Трофимова.

По последним подсчетам, вчера у более 80 тыс. (менее половины) клиентов Lattelecom на территории всей страны был нарушен доступ к интернету.

Проблема коснулась клиентов, пользующихся интернетом Lattelecom, и части клиентов, пользующихся интерактивным телевидением. Из-за перегрузки сети возникли также проблемы со связью с колл-центром и сайтом компании. Ночью предприятие восстановило доступ клиентов к интернету.

На данный момент Lattelecom выясняет причину системной ошибки.

"Главная проблема была в том, что сервер начал выделять одинаковые IP-адреса нескольким пользователям, из-за чего системы не синхронизировались. Мы обязательно свяжемся с разработчиками систем и экспертами из других стран. Однако внешнего вмешательства не было", - рассказала Трофимова.

Напомним, нарушения доступа к интернету в сети Lattelecom наблюдались 26 мая с 18.04 в течение несколько часов.

Фото: pixabay.com