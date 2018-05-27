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Госконтроль по итогам ревизии отчета Министерства обороны за 2017 год заключил, что учет питания военнослужащих не обеспечивает прослеживаемость и обоснованную информацию о полученных и израсходованных продуктах.

В учете услуг питания важным показателем является себестоимость продукции, которая рассчитывается на основе информации о полученных и списанных продуктах питания, указывает Госконтроль.

Отмечается, что в учете услуг питания военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) и сил союзников точность расчета себестоимости важна, поскольку эти данные лежат в основе взаиморасчетов за полученные услуги питания. Себестоимость является также инструментом внутреннего контроля.

Обеспечение процесса питания и точный учет сырья зависит от взаимодействия и компетентности причастного персонала. Специально для нужд НВС за 43 тыс. евро создана дополнительная возможность в системе учета Rvs Horizon, однако она полноценно не используется.

Цикл процесса питания, начиная с заказа продуктов питания до момента списания, одинаков во всех подразделениях НВС, в которых обеспечиваются услуги питания. Однако на практике существуют различия и в учете расходов на питание, и в обороте информации между участвующими в цикле структурами и сотрудниками, заключил Гоконтроль.

Госконтроль хвалит учет процесса питания на Лиелвардской базе и критикует его на Адажской базе НВС, где меню столовой не согласовывается с командиром подразделения.

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