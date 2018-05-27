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Рижский профсоюз сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) поддерживает и положительно оценивает идею создания бригад с двумя медиками, один из которых будет управлять специальным транспортным средством, сообщил председатель профсоюза Генадий Русанов.

Он также указал, что пилотный проект СНМП является добровольным - медики сами смогут решить, работать им в такой бригаде или нет.

"Пока это является добровольным мероприятием, у профсоюза нет претензий к проекту", - заявил Русанов.

По его словам, с введением пилотного проекта у медиков появится возможность заработать дополнительные деньги в рамках существующего финансирования службы. Русанов отметил, что активный интерес к этой инициативе выразили молодые специалисты.

В то же время глава профсоюза отметил, что в пилотном проекте существуют риски, связанные с вождением оперативного транспортного средства.

"Полагаю, что у некоторых коллег возникнут трудности с вождением из-за габаритов оперативных транспортных средств, поэтому будут возможны аварии. Однако персонал спецбригад обучается в школе экстремального вождения", - указал Русанов.

Напомним, с 1 июля будет реализован пилотный проект, согласно которому за рулем машины "скорой" будет находиться не профессиональный водитель, а помощник врача. Таким образом бригада неотложной помощи будет состоять из двух человек, а не из трех, как до сих пор. Делается это с целью увеличить зарплату медперсоналу.