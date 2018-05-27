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Пропавший 25 мая в Даугавпилсе 84-летний пенсионер Юлий Ключинский найден живым, сообщает организация Bezvests.lv со ссылкой на слова дочери мужчины.

Пенсионера случайно увидел, проезжая мимо на машине на обочине одной из дорог сосед пропавшего. Сейчас Юлий находится в больнице и ему оказывают медицинскую помощь, сообщила дочь пропавшего, которая искала своего отца вместе с добровольцами.

Женщина сказала много теплых слов в адрес волонтеров и поблагодарила добровольцев за помощь и поддержку.

Напомним, Юлий пропал в эту пятницу, 25 мая в районе Крыжи Даугавпилсского региона. Мужчина недавно перенес инсульт. Поиски пенсионера шли на протяжении двух дней.