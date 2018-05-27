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Уже на протяжении трех лет в Евросоюзе работает регистр транспортных средств, который должен помогать получать оплату штрафов от иностранных жителей, которые нарушили правила дорожного движения. Однако на деле не все нарушители оплачивают штрафы и в государственную кассу Латвии поступает только часть денег. Об этом сообщает Skaties.lv.

Рижская дума решила снова прибегнуть к использованию блокираторов колес, если парковка не будет оплачена. Сейчас в Риге не оплачены штрафы на общую сумму в четыре миллиона евро и такое решение является единственным выходом из ситуации.

"Из всех зарегистрированных автомобилей, только 6% оплачивают штрафы,"- заявил представитель Департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якрин.

Skaties.lv отмечает, что пока штраф не оплачен, местные автоводители не могут пройти техосмотр, продать машину. К тому же, через год взысканием штрафа начинают заниматься судебные исполнители. В свою очередь для иностранца оплата штрафа является всего лишь вопросом честности.

В отличии от местных автоводителей, иностранцы понимают, что можно избежать штрафа, сообщили в Госполиции.

Также плохо работает и подписанная в 2015 году директива Европы об обмене данных, поскольку она только помогает выяснить, кто является владельцем транспортного средства.

"То, что делаем мы и другие страны Евросоюза делают - с помощью регистра узнаем адрес владельца автомобиля, составляем протокол и отправляем его на полученный адрес. Автоводитель узнает, что совершил нарушение и ему следует оплатить штраф, переведя деньги на конкретный банковский счет", - указала начальник Бюро по надзору и координации движения Госполиции Винета Мистре.

Если иностранец не оплачивает штраф, нет никаких способов заставить его это сделать. Однако, по словам Мистре, некоторые страны все же привлекают взыскателей долгов, чтобы нарушитель оплатил штраф.

Между тем судебные исполнители признают, что они могут взыскать штраф только в том случае, если иностранцу принадлежит что-то в Латвии.

"Взыскание суда может быть исполнено только в том случае, если у должника есть место работы, жительства, недвижимость или транспортное средство в Латвии", - отметила юрист Латвийского совета судебных исполнителей Байба Литвина.

В прошлом году за скоростные нарушения полиция отправила более 230 тыс. протоколов, треть из которых предназначалась для иностранцев.

Больше всего зарубежных нарушителей приезжают из Литвы, Эстонии, России и Польши. Между тем штрафы чаще всего оплачивают шведы, финны и немцы.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns