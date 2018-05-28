Общество |

Коммерческие банки начали активно продвигать идею поправок к Закону о труде, чтобы ввести обязательную безналичную выплату зарплаты, а выплата зарплаты наличными станет возможна лишь в особых исключениях. Об этом в сообщает Skaties.lv со ссылкой на LNT.

"Сейчас Закон о труде предусматривает, что основной способ выплаты зарплаты — наличными деньгами, а о переходе на безналичную оплату нужно договариваться. Получается, что человек может держать деньги дома и не вкладывать их в банк. Возможно, люди кладут в банк только необходимую сумму, например, для оплаты счетов за коммунальные услуги", - рассказал юридический советник Латвийской ассоциации коммерческих банков Эдгар Пастарс.

Именно из-за возможности пользоваться большим объемом наличных денег банкиры считают, что новая система, которая обяжет кредитно-финансовые учреждения раз в год сообщать Службе госдоходов (СГД) о физических лицах, общий годовой оборот на счетах которых в одном банке превысил 15 000 евро, будет несовершенной.

На данный момент идея об обязательной выплате зарплаты безналичным способом обсуждается с социальными партнерами. Ассоциация банков надеется, что поправки будут приняты уже в этом году.

В Министерстве финансов подтвердили, что ситуация оценивается и предложение обсуждалось на Совете по борьбе с теневой экономикой, в ходе которого было принято решение сформировать рабочую группу. Однако в министерстве хотят, чтобы вариантов, когда работодателю разрешат платить зарплату наличными, осталось как можно меньше.

Сколько работодателей сегодня платят зарплату наличными, никакому учреждению неизвестно. Скорее всего большая часть работодателей уже перечисляет зарплату сотрудникам на банковские счета.

Однако Skaties.lv отмечает, что зарплату наличными до сих пор иногда получают сезонные работники, а также люди, работающие в торговле и в отдельных муниципальных учреждениях. Также таким образом заплата выплачивается тем, кто хочет уклониться от выплаты долгов.

Однако по мнению инвестиционного банкира Гирта Рунгайниса, наличные часто используются чисто из практических соображений.

"Доступность банкоматов вне Риги и крупных региональных городов все же очень сильно ограничена. Многие жители села и маленьких городов фактически находятся в зоне наличных денег, у них никаких банковских счетов и карточек нет. Для них это не функционально, в маленьких магазинах они ими все равно не смогут рассчитаться", - отметил он.

Поэтому эксперт не поддерживает полный запрет использования наличных денег и указывает, что государству нужно найти способ решения ситуации.

Первый раз информация о счетах жителей, на сумма денег на которых на 1 января 2018 года превышала 15 000 евро, должна поступить в СГД до 1 сентября. После этого банки должны будут отчитываться о счетах клиентов до 1 февраля.

Фото: pexels.com