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Конец мая — самый разгар школьных экзаменов, но не все их сдают удачно. Есть и те, кто вынужден оставаться на второй год, но их становится всё меньше. Школы часто выбирают другие способы, как подтянуть неуспевающих, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV7.

Число второгодников в латвийских школах сокращается из года в год. И их ещё никогда не было так мало. В этом году — 1375 детей повторно осваивали уже пройденный материал. Ещё 8 лет назад эта цифра была ощутимо выше — на второй год остались 5,5 тыс. детей.

Чаще всего на второй год остаются первоклассники (264 в этом году) и девятиклассники (261 ребёнок). Это связано с тем, что некоторые дети приходят в школу неподготовленными, а девятиклассники не справляются с государственными экзаменами.

"Бывают случаи, когда на второй год остаются из-за проблем со здоровьем или других проблем. Но обычная, среднестатистическая ситуация — ученик действительно не сотрудничает с учителем. Но если ты учишься, стараешься и если что-то не получается, ты обращаешься к учителю, используешь все возможности и консультации, тогда надо постараться, чтобы остаться на второй год", - говорит представитель Госслужбы качества образования Иван Янис Михайлов.

Чтобы исключить риск остаться на второй год, школьник должен учиться хотя бы на четверки.

Портал rus.lsm.lv отмечает, что до восьмого класса ученик при плохой успеваемости может попытаться исправить свои оценки, учась две недели летом, но с одной оценкой ниже четырёх баллов он всё-таки может перейти в следующий класс. Однако после девятого класса с "тройкой" учебный год уже закончить нельзя, к тому же, в девятом и двенадцатом классе нужно сдать ещё и госэкзамены.

"Школа имеет право разрабатывать собственную систему оценивания. И есть школы, которые действительно её разработали. Тогда, действительно, возможны итоговые контрольные работы обобщающие, если они охватывают учебный материал за весь год", - пояснил Михайлов.

Обучать второгодника для государства означает повторно тратить на него в среднем 900 евро в год. Но вот сам ребёнок теряет время и может получить серьёзную психологическую травму.

"У второгодника должна быть большая мотивация, чтобы вообще ходить в школу. Представьте ситуацию, когда его уже знают все одноклассники, вся школа. Часто негативный аспект исходит от других подростков, потому что ребёнок, к сожалению, не успевает. Это очень сложно психологически. Я думаю, что дублировать второй год не самый лучший вариант", - считает член правления ассоциации школьных психологов Санита Паула.

И если в первом классе ещё можно обойти острые углы, то в подростковом возрасте ребёнок может закрыться и держать весь стресс внутри.

"В эмоциональном плане ребёнку, конечно, неприятно. Но бывают случаи, когда ребёнок говорит, что ему всё равно. Возможно, в классе установился плохой контакт, возможно, дома не самые благоприятные обстоятельства. И вся жизнь ему кажется мучительной", - говорит Санита Паула.

Это одна из причин, почему в 2012 году в Латвии перестали оставлять школьников на третий год. Вместо этого неуспевающим назначаются дополнительные учебные занятия.

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