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Добровольцы Bezvests.lv нашли в лесу Евгению Голубеву, 1934 года рождения, пропавшую 27 мая.

"Вышли на пожилую женщину добровольцы Эдгар Прамалт и Виолета Соловьева. Жива, покусана комарами. Доставили на носилках. Всего в поисках участвовали 16 человек - волонтеров Bezvests.lv", - сказано в сообщении.

Напомним, как ранее сообщили в полиции, 27 мая, около 5 часов женщина вышла из дома социального ухода "Гауя" в Инчукалнском крае и до сих пор не вернулась.

На поиски отправились группа добровольцев поисковой организации Bezvests.lv. Усилия ребят оказались не напрасными.