Добровольцы Bezvests нашли в лесу пропавшую 84-летнюю женщину (1)
Общество | 28 мая 2018 года, 00:14
Добровольцы Bezvests.lv нашли в лесу Евгению Голубеву, 1934 года рождения, пропавшую 27 мая.
"Вышли на пожилую женщину добровольцы Эдгар Прамалт и Виолета Соловьева. Жива, покусана комарами. Доставили на носилках. Всего в поисках участвовали 16 человек - волонтеров Bezvests.lv", - сказано в сообщении.
Напомним, как ранее сообщили в полиции, 27 мая, около 5 часов женщина вышла из дома социального ухода "Гауя" в Инчукалнском крае и до сих пор не вернулась.
На поиски отправились группа добровольцев поисковой организации Bezvests.lv. Усилия ребят оказались не напрасными.
Ребята, не перестаю удивляться вашей работе. Bezvests, на таких как вы, мир держится! Спасибо огромное за ваш труд!!!
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