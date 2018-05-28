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Добровольцы Bezvests.lv нашли в лесу Евгению Голубеву, 1934 года рождения, пропавшую 27 мая.

Пенсионерку Евгению Голубеву, пропавшую из пансионата "Гауя" в Гауе Инчукалнской региона этим утром, нашли живой и сравнительно здоровой в 23:30 27 мая 2018 года в лесной холмистой зоне недалеко от пансионата.

Добровольцы bezvests.lv приехали на поиски по просьбе близких пропавшей Евгении после 21 часа в воскресенье, 27 мая. Осмотрели окрестности пансионата, сначала кинологи с собаками, Алина Белявская и Святослав Климов с веймаранером Валли, Гунтис Скроделис с бладхаундом Дорис.

Собаки четко взяли след в обход пансионата в сторону леса. Затем пилот параплана доброволец Гунтис Скроделис поднялся над окрестностями, чтобы осмотреть местность с высоты. Но погода была не слишком благоприятной для полетов и видимость в густом лесу недостаточно хорошей, пенсионерку разглядеть не удалось

Добровольцы Эдгар Прамалт и Виолетта Соловьева, отправились вниз по крутому лесному спуску проверить участок леса на склоне и, пока другие волонтеры обошли пансионат с другой стороны, тепловизор Эдгара показал излучение - тепло, исходящее от человека. Эдгар и Виолетта подошли поближе и увидели пенсионерку Евгению, одиноко сидящую на тропинке в чаще леса на склоне холма. Заговорили с женщиной, дали ей воды, позвали полицию и скорую помощь.

Подошли другие волонтеры bezvests.lv Антон Шишко,Александр Богданов, Евгений Корсунь, Арт, Виктория Мельникова, Олег Беляков и Владислав Антонюк.

Мужчины помогли на носилках по лесной тропинке доставить Евгению к карете скорой. Здоровью и жизни успешно найденной пенсионерки ничего не угрожает. Но она пробудет в больнице до утра, рассказала внучка Евгении и тепло поблагодарила добровольцев за оказанную помощь в поисках.

Всего в поисках в Инчукалнском регионе участвовали 16 волонтеров bezvests.lv. под руководством Александра Фаминского, лидера и основателя поисковой организации.

Когда мы получили сигнал от близких пропавшей женщины, сразу же оценили ситуацию и, обсудив ее с сотрудниками 1 отдела Госполиции, и я принял решение, что искть нужно без промедления. До утра ослабленная пенсионерка после инсульта, заблудившись в лесу, могла просто не дожить. Добровольцы получили команду "старт" и выехали из Риги в Инчукалнскую волость на поиски. К счастью, мы успели вовремя и женщину удалось найти и спасти. Сейчас ей оказывают помощь", - сказал Фаминский.

"Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи и посвятил воскресный вечер поискам человека. Благодарим за содействие сотрудников 1 отдела Госполиции по раскрытию особо тяжких преступлений. Спасибо за поддержку и сотрудникам местной полиции Сигулдского участка", -сказано в сообщении поисквиков.