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В понедельник, 28 мая, в Латвии ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха днем составит +24 +28 градусов, свидетельствуют прогнозы.

Будет дуть слабый восточный ветер. Воздух на побережье Рижского залива прогреется до +20 +23 градусов. Во многих местах на побережье ожидается морской бриз.

В Риге будет солнечная погода, в течение дня слабый восточный ветер сменится на северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит +27 градусов, у моря будет прохладнее.