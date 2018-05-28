Рижские пожарные спасли застрявших в засохшем пруду утят (1)

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Общество | 28 мая 2018 года, 10:36

Спасатели достали из высохшего пруда в Риге 14 застрявших в нем утят, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Сотрудники ГПСС тут же переместили малышей в соседний пруд.

В свою очередь в Айвиекстской волости Плявиньского края спасатели поймали змею, которая заползла в жилой дом. Сотрудники ГПСС выпустили ее в лес. Также на улице Бруниниеку, в Риге, спасатели освободили попавшего в водосточную трубу птицу, а на проспекте Малкалнес с дерева был снят кот.

За прошедшие выходные в ГПСС поступило 172 вызова - 84 были связаны с тушением пожара, 49 были связаны со спасением, а 39 вызовов оказались ложными.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Жужу5 минут назад
Ага, только он не "засохший" был, а выкачанный для чистки - так те, кто выкачивал не догадался сразу утят вытащить - они на высокий бетонный бортик очевидно не могли залезть. Пожарные молодцы, безусловно!
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