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Спасатели достали из высохшего пруда в Риге 14 застрявших в нем утят, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Сотрудники ГПСС тут же переместили малышей в соседний пруд.

В свою очередь в Айвиекстской волости Плявиньского края спасатели поймали змею, которая заползла в жилой дом. Сотрудники ГПСС выпустили ее в лес. Также на улице Бруниниеку, в Риге, спасатели освободили попавшего в водосточную трубу птицу, а на проспекте Малкалнес с дерева был снят кот.

За прошедшие выходные в ГПСС поступило 172 вызова - 84 были связаны с тушением пожара, 49 были связаны со спасением, а 39 вызовов оказались ложными.

Фото: pixabay.com