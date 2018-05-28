Шадурскис: у нас нет денег на повышение зарплат всем учителям (11)

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Общество | 28 мая 2018 года, 11:52

Самоуправления частично смогли сэкономить на упорядочении школьной сети, но этого недостаточно, чтобы увеличить зарплаты всех учителей, и у части педагогов самая низкая ставка зарплаты сохранится на нынешнем уровне, то есть 680 евро в месяц. Об этом в передаче "Утренняя панорама" рассказал министр образования Карлис Шадурскис.

По его словам, за счет оптимизации школьной сети до сих пор удалось сэкономить четыре миллиона евро, но этого недостаточно для повышения зарплаты до 710 евро всем учителям.

Министр заявил, что дополнительно из государственного бюджета требуется 6 млн евро.

Как ранее сообщалось, согласно информационному сообщению Министерства образования и науки, в 2016/2017 году реальная ставка зарплаты учителей составляла 744 евро, в этом году она повысилась до 764 евро.

Фото: flickr.com

Комментарии 11
Дожили !56 минут назад
Дореформировались! Вся система образования коту под хвост,учителям прибавки не видать,зато себе родным всегда найдётся тысченка-другая на зарплаты, премии и даже на подарки чуть-чуть. Дебилы и сволочи,на детях и то экономят,зарабатывают и эксперементируют. Чем не ГЕСТАПО?
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у нас50 минут назад
зарплата только для себя любимых! учителя,врачи,пенсионеры и прочая обслуживающая челядь пусть выживают как могут, ну нет для них денег
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Коля59 минут назад
Когда пишете зарплаты, указывайте брутто это или нетто. А то такая фигня внзде и не понятно на руки это или на бумаге.
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