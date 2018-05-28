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Самоуправления частично смогли сэкономить на упорядочении школьной сети, но этого недостаточно, чтобы увеличить зарплаты всех учителей, и у части педагогов самая низкая ставка зарплаты сохранится на нынешнем уровне, то есть 680 евро в месяц. Об этом в передаче "Утренняя панорама" рассказал министр образования Карлис Шадурскис.

По его словам, за счет оптимизации школьной сети до сих пор удалось сэкономить четыре миллиона евро, но этого недостаточно для повышения зарплаты до 710 евро всем учителям.

Министр заявил, что дополнительно из государственного бюджета требуется 6 млн евро.

Как ранее сообщалось, согласно информационному сообщению Министерства образования и науки, в 2016/2017 году реальная ставка зарплаты учителей составляла 744 евро, в этом году она повысилась до 764 евро.

Фото: flickr.com