В Булдури угнали автомобиль: владелец просит о помощи (6)
Общество | 28 мая 2018 года, 11:16
В ночь с 27 мая на 28 мая в Юрмале был угнан темно-синий автомобиль BMW четвертой серии с номером HS 911.
Транспортное средство было припарковано недалеко от станции "Булдури" в Юрмале, отмечает владелец автомобиля. По его словам, на угнанной машине есть также характерные повреждения - на левой задней двери и на крыле.
Владелец автомобиля просит всех, кто располагает любой информацией о местонахождении угнанной машины, обращаться по телефону 29203893.
Фото: pixabay.com
главное они камеры наблюдения за билетами на вьезд установили а за авто они не беспокоятся.
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Ищите в Литве.
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Блин, такая 30 штук стоит на сс
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