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В ночь с 27 мая на 28 мая в Юрмале был угнан темно-синий автомобиль BMW четвертой серии с номером HS 911.

Транспортное средство было припарковано недалеко от станции "Булдури" в Юрмале, отмечает владелец автомобиля. По его словам, на угнанной машине есть также характерные повреждения - на левой задней двери и на крыле.

Владелец автомобиля просит всех, кто располагает любой информацией о местонахождении угнанной машины, обращаться по телефону 29203893.

Фото: pixabay.com